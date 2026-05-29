Un uomo coinvolto in attività di spaccio ha sputato tre dosi di cocaina sul marciapiede, affermando che ora appartengono al Comune. La scena si è svolta in una strada di una città toscana, dove il soggetto ha cercato di disfarsi della droga gettandola a terra. La polizia ha assistito all’episodio e ha sequestrato le sostanze. Nessuna persona è rimasta ferita.

Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali AREZZO – Pensava di aver trovato il trucco definitivo: sputare le prove e far finta di niente. Una strategia già vista nei campetti di periferia quando il pallone finisce nel fosso e nessuno sa più di chi sia il fallo. Peccato che al Pionta non ci fosse l’arbitro distratto ma la Polizia Municipale in modalità telecronaca HD. Durante i controlli del progetto “Scuole Sicure”, gli agenti hanno notato alcuni movimenti così discreti da sembrare un tutorial di spaccio per principianti. Alla vista delle divise, due presunti pusher hanno provato la classica tattica aretina del “io veramente stavo andando da un’altra parte”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Spacciatore sputa tre dosi di cocaina per terra: «Ora appartengono al Comune»

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Spaccio di droga: maxi sequestro di oltre due tonnellate di cocaina purissima

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