Nei giorni scorsi, l’Organizzazione Penitenziaria Militare ha firmato due nuovi protocolli d’intesa per la rieducazione dei detenuti presso lo Stabilimento Militare di Pena dell’Esercito. I documenti prevedono nuove modalità di formazione e reinserimento sociale. I protocolli sono stati firmati tra rappresentanti dell’OPM e dell’amministrazione militare. La firma avviene in un momento di attenzione alle politiche di riabilitazione nei penitenziari militari.

Con la firma dell’accordo si amplia ulteriormente l’offerta educativa, culturale e laboratoriale già consolidata all’interno dell’istituto. I percorsi spaziano dallo studio alle attività manuali, tra cui laboratori di lavorazione dell’argilla e della ceramica, traforo del legno, pittura, pet therapy e cura dell’orto, realizzati grazie al supporto dei volontari del PASFA e del Centro Italiano Femminile (CIF). L’offerta didattica comprende inoltre il conseguimento del diploma di tecnico agrario in collaborazione con l’Istituto “U. Foscolo”, il corso di “Manutentore del Verde” promosso dall’Università Popolare di Caserta e il progetto artistico “Art for Redemption” sviluppato con il Liceo “San Leucio”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sottoscritti nuovi protocolli d’intesa per la rieducazione presso lo Stabilimento Militare di Pena dell’Esercito

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