Dal 30 maggio, il Sottocasa Festival coinvolge i quartieri di Ravenna con interventi artistici e attività culturali. La manifestazione prevede trasformazioni nei cortili popolari in spazi per performance e esposizioni, mentre le aree di Darsena Gulli e Farini subiranno cambiamenti nei loro volti e nell’organizzazione degli spazi. L’obiettivo è riaccendere i quartieri attraverso iniziative che integrano arte e comunità, senza specificare dettagli sulle modalità di intervento o i soggetti coinvolti.

? Domande chiave Come cambieranno i volti di Darsena Gulli e Farini dal 30 maggio?. Quali attività trasformeranno i cortili popolari in palcoscenici artistici?. Chi sono i coordinatori che hanno progettato queste installazioni site-specific?. Come potrà l'arte abbattere il pregiudizio sulle zone periferiche di Ravenna?.? In Breve Settima edizione dal 30 maggio al 21 giugno nei quartieri Darsena Gulli e Farini.. Coordinatori Silvia Savorelli e Giuseppe Pazzaglia coinvolgono decine di realtà locali del territorio.. Programma include passeggiate dadaiste, laboratori intergenerazionali e fotoromanzi partecipativi gratuiti per i cittadini.. L'iniziativa mira a integrare giovani, anziani e residenti delle case popolari di Ravenna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sottocasa Festival: l’arte riaccende i quartieri di Ravenna

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