Gli investigatori stanno indagando sul marito di una donna scomparsa a Farneta 14 anni fa, dopo aver sospeso temporaneamente gli scavi e le ispezioni a terra e nella grotta. La donna aveva sposato un ex frate. La ricerca di eventuali tracce o prove sul suo destino prosegue senza interventi in corso. Le autorità continuano a raccogliere elementi nel quadro dell’indagine.

Lucca, 29 maggio 2026 – Gli scavi nel terreno e le ispezioni nella grotta per il momento sono sospesi, ma va comunque avanti l’indagine per chiarire il mistero della donna di Farneta scomparsa ormai 14 anni fa. La Procura sta cercando riscontri all’ipotesi che Rosita, di origine peruviana, all’epoca sui 35 anni, sia stata uccisa e poi sepolta proprio nella zona vicino alla Certosa dei frati. Il principale sospettato. Al momento, come atto dovuto, risulta unico indagato l’ex marito, 55enne colombiano, che vive ancora lì nel casale di proprietà dei frati e lavora nella stessa Certosa. L’ipotesi per cui si procede è quella di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma ovviamente allo stato non ci sono elementi certi che possano avvalorare questa ricostruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sotto inchiesta il marito”. La donna scomparsa a Lucca aveva sposato un ex frate. E ora si indaga su di lui

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Forced to marry a disabled crazy CEO, but I was spoiled like a princess!

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Argomenti più discussi: Inchiesta estorsioni, i giudici di Firenze confermano: nessun arresto per la figlia di Riina e il marito; Mia moglie era esperta, deve essere successo qualcosa lì sotto; Il caso di Barbara Corvi. Se ne torna a discutere in Commissione antimafia; Garlasco, la strategia dei Sempio per eludere le intercettazioni: dai cambi dei telefoni agli incontri in campagna.

Dall'articolo: È il nuovo numero. Una scelta che, secondo chi indaga, sarebbe legata al timore di avere i telefoni sotto osservazione. La risposta del marito, intercettata dagli investigatori, mostrerebbe chiaramente questa preoccupazione: Non telefonare, per x.com

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