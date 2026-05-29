Un rappresentante di Globe Italia ha partecipato per la seconda volta a un evento organizzato con Conai presso la tenuta presidenziale di Castelporziano. Durante l'incontro, è stato sottolineato che il Paese si colloca tra i primi in Europa sia nello sport che nel riciclo dei materiali. La partecipazione si è svolta in un contesto di sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere pratiche ambientali e sportive.

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - “Per noi di Globe Italia è un piacere e un onore essere per la seconda volta nella tenuta presidenziale di Castelporziano, in questo appuntamento promosso con Conai. Con il progetto ‘Riciclo di classe' vogliamo mettere insieme i primati italiani. L'Italia eccelle in tantissime specialità dello sport. Lo abbiamo visto nel grande medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma anche nella pallavolo, nel nuoto e nel tennis. Il nostro paese ha anche dei primati nell'economia circolare, siamo sul podio in Europa con quasi il 90% di rifiuti riciclati. Questo ha un significato importantissimo per noi, perché racchiude la missione di tenere insieme la salute del corpo con la salute dell'ambiente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Favero (Globe Italia): "Paese sul podio in sport e riciclo"

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