sora dalle onoranze funebri al traffico di droga la direzione investigativa antimafia sequestra beni per 2mln di euro a padre e figlio

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 2 milioni di euro a un padre e a suo figlio a Sora. L’operazione deriva da indagini sulla gestione di un’impresa di onoranze funebri, sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga. I beni sequestrati includono immobili, conti correnti e veicoli. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Investigativa Antimafia.