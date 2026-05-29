Sora Dalle onoranze funebri al traffico di droga La Direzione Investigativa Antimafia sequestra beni per 2mln di euro a padre e figlio

Da cronachecittadine.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 2 milioni di euro a un padre e a suo figlio a Sora. L’operazione deriva da indagini sulla gestione di un’impresa di onoranze funebri, sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga. I beni sequestrati includono immobili, conti correnti e veicoli. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Investigativa Antimafia.

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