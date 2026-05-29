Sondrio | ti attende un' estate piena e animata

Da sondriotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un evento estivo si svolge a Sondrio con musica, danza e attività di intrattenimento. Sono previste iniziative di scoperta del territorio e momenti di socializzazione. L’amministrazione comunale e i partner invitano residenti e visitatori a partecipare alle serate estive.

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Ci sono la danza, la musica, l'intrattenimento e la scoperta del territorio, ma soprattutto non mancano coinvolgimento e convivialità: l'invito che l'Amministrazione comunale, insieme ai suoi partner, rivolge ai residenti e a chi trascorrerà le vacanze in Valtellina è di vivere le serate estive. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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