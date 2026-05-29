Dopo le recenti elezioni amministrative, il panorama politico italiano è ancora in fase di assestamento. A certificarlo è l’ultimo sondaggio di Termometro Politico, secondo cui Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si attesta al 28,1%, in calo di quasi un punto e mezzo rispetto alle rilevazioni di febbraio, quando raggiungeva il 29,6%. In difficoltà anche il Partito Democratico guidato da Elly Schlein che, secondo la stessa rilevazione, perde lo 0,2% e scende al 22%. Boccata d’ossigeno, invece, per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, dopo mesi complicati, recupera lo 0,2% e si porta al 12,7%. Cresce dello 0,1% anche Forza Italia di Antonio Tajani, che sale al 7,9%, consolidando il vantaggio sulla Lega di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggio amaro per Giorgia Meloni: secondo Termometro Politico Fratelli d’Italia è al 28,1%. Lieve flessione del Pd che arriva al 22,0%, mentre torna a respirare M5S che sale al 12,7%

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