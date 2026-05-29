sondaggi un crollo pesante e un sorpasso clamoroso

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un calo significativo dei consensi per alcuni partiti e un sorpasso di un'alleanza di centrodestra su altri gruppi. Le rilevazioni evidenziano anche tensioni interne all'area di governo, con divergenze tra le forze che la compongono. I risultati sono stati diffusi nelle ultime ore e riflettono un cambiamento nel panorama politico italiano. Non sono stati forniti dettagli sui numeri specifici o sulle percentuali di voto.

Gli ultimi sondaggi politici ridisegnano gli equilibri tra i partiti italiani e mostrano un centrodestra sempre più attraversato da tensioni interne. Se da una parte Giorgia Meloni continua a mantenere saldamente la leadership nazionale con Fratelli d’Italia, dall’altra emergono segnali di difficoltà che iniziano a pesare sull’intera coalizione. L’ultimo rilevamento di Termometro Politico mostra infatti un calo per Fratelli d’Italia, che scende al 28,1%, ma soprattutto certifica un nuovo tonfo per Lega, ormai ferma al 6,8%. Un dato che rappresenta uno dei punti più bassi raggiunti dal partito guidato da Matteo Salvini negli ultimi anni. Ma il dato che sta facendo discutere di più riguarda la crescita di Futuro Nazionale, il movimento legato a Roberto Vannacci, che supera il 4% e continua ad avvicinarsi pericolosamente proprio alla Lega. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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