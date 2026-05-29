Sondaggi | il distacco tra FdI e Pd sale a 6 punti sfida per Schlein

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sondaggi indicano un aumento del distacco tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, che raggiunge sei punti percentuali. La sfida principale per la segretaria del Pd riguarda il mantenimento dell’unità del campo largo, considerando anche la diffidenza del 51% dei grillini nei confronti di questa figura. La situazione evidenzia una crescita del divario tra le forze politiche e le difficoltà interne al partito di maggioranza.

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? Domande chiave Come può Schlein mantenere unito il campo largo senza Conte?. Perché il 51% dei grillini diffida della segretaria del Pd?. Chi deciderà il candidato unico se le primarie diventassero un duello?. Cosa rischia il centrosinistra con i nuovi accordi M5S-Lega sulla sicurezza?.? In Breve FdI al 27,7% contro il 21,7% del Pd secondo i dati Youtrend.. Il 51% degli elettori M5S manifesta diffidenza verso la segretaria Elly Schlein.. Il 29% dei sostenitori Pd esprime dubbi sulla leadership di Giuseppe Conte.. M5S al 13,5% garantisce potere di veto ma non dominio sul campo largo..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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