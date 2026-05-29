Sondaggi | il distacco tra FdI e Pd sale a 6 punti sfida per Schlein

Notizia in breve

I sondaggi indicano un aumento del distacco tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, che raggiunge sei punti percentuali. La sfida principale per la segretaria del Pd riguarda il mantenimento dell’unità del campo largo, considerando anche la diffidenza del 51% dei grillini nei confronti di questa figura. La situazione evidenzia una crescita del divario tra le forze politiche e le difficoltà interne al partito di maggioranza.