I Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari nelle aree di Solofra, Montoro e Serino. Durante le operazioni sono state identificate persone e veicoli, con alcune denunciate per vari reati. Sono state eseguite verifiche su sicurezza pubblica e sul consumo di sostanze stupefacenti. Sono state sequestrate anche alcune quantità di droga trovate nel corso delle operazioni.

Solofra, Montoro e Serino, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, verifiche e operazioni su sicurezza e droga. Valle dell’Irno, controlli straordinari sul territorio. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione dei reati da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, impegnati in servizi straordinari nei comuni della Valle dell’Irno, in particolare a Solofra, Montoro e Serino. L’azione rientra nelle direttive impartite dalla Prefettura e prevede un rafforzamento della presenza sul territorio, soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Solofra, Montoro e Serino: controlli e denunce dei Carabinieri

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