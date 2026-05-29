Soldi e sesso per non diffondere i video dell'ex compagna in Rete | arrestato un 50enne
Un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di ricatto. Secondo le indagini, costringeva l’ex compagna a rapporti sessuali e a consegnargli denaro minacciando di diffondere online video pornografici di lei in caso di rifiuto. La donna avrebbe subito pressioni e minacce per settimane, fino all’intervento delle forze dell’ordine.
L'uomo la costringeva a rapporti sessuali ed a consegnargli denaro dietro la minaccia, in caso di rifiuto, di diffondere i propri video porno in Rete. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Soldi e sesso sono sbagliati | Sadhguru Italiano
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Se verrà accertata anche la corruzione nelle indagini,si sta delineando il più grande scandalo giudiziario italiano. La provincia italiana tra sesso,soldi,potere e bugie dove una ragazza di vent'anni viene brutalmente uccisa. Le Istituzioni possono sbagliare è u x.com