Soldi e sesso per non diffondere i video dell'ex compagna in Rete | arrestato un 50enne

Notizia in breve

Un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di ricatto. Secondo le indagini, costringeva l’ex compagna a rapporti sessuali e a consegnargli denaro minacciando di diffondere online video pornografici di lei in caso di rifiuto. La donna avrebbe subito pressioni e minacce per settimane, fino all’intervento delle forze dell’ordine.