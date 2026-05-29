Soldi e camorra 46enne arrestato dopo la condanna a 8 anni e 8 mesi

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo essere stato condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere. La sentenza riguarda reati associativi ed economico-patrimoniali, aggravati dal metodo mafioso, commessi tra il 2010 e il 2021 nelle province di Napoli e Avellino. L’arresto è stato eseguito in esecuzione della condanna definitiva.

Dovrà scontare una condanna a 8 anni e 8 mesi di carcere per gravi reati associativi ed economico-patrimoniali, aggravati dal metodo mafioso e commessi tra il 2010 e il 2021 tra le province di Napoli e Avellino. Per questo un 46enne del napoletano, ma residente a Presenzano, è stato arrestato dai. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Camorra, arrestato a Napoli il boss Ciro Andolfi: era nel bunker a Barra.

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