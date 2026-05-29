Soldi del contrabbando nell' AC Ostuni la Cassazione su un imputato | Non ha commesso il fatto

Da brindisireport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha annullato la condanna per un imputato coinvolto in un procedimento riguardante soldi provenienti dal contrabbando nell'Ac Ostuni. La decisione si riferisce a un caso con rito ordinario e riguarda un uomo nato nel 1973. Dopo la prescrizione, la corte ha stabilito che l'imputato non ha commesso il fatto, annullando così la sentenza di secondo grado.

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OSTUNI - “Non ha commesso il fatto”: dopo la prescrizione per il caso dell'Ac Ostuni, in Cassazione arriva l'annullamento della sentenza d'appello per l'ostunese Benedetto Prudentino (nato nel dicembre 1973), nell'ambito di uno dei procedimenti - quello con rito ordinario - scaturiti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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