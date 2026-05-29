Soldi del contrabbando nell' AC Ostuni la Cassazione su un imputato | Non ha commesso il fatto

Notizia in breve

La Cassazione ha annullato la condanna per un imputato coinvolto in un procedimento riguardante soldi provenienti dal contrabbando nell'Ac Ostuni. La decisione si riferisce a un caso con rito ordinario e riguarda un uomo nato nel 1973. Dopo la prescrizione, la corte ha stabilito che l'imputato non ha commesso il fatto, annullando così la sentenza di secondo grado.