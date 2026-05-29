Smooth take-off for new Terminal 2 at Hong Kong International Airport
Il Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Hong Kong è stato inaugurato il 27 maggio. La riapertura dell’area ampliata segna un passo importante per l’aeroporto, rafforzando la posizione della città come hub internazionale. Il nuovo terminal è stato ufficialmente aperto con un evento di lancio, confermando la conclusione dei lavori di ampliamento. La struttura potenzia le capacità di gestione dei voli e dei passeggeri, contribuendo a modernizzare l’infrastruttura aeroportuale.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 29 May 2026 – Hong Kong International Airport (HKIA) embarked on a new era on 27 May, with the successful launch of the expanded Terminal 2 (T2), further boosting the city’s position as global aviation hub. In 2025, HKIA handled 61 million passenger trips, representing a year-on-year growth of 15%. It has recently garnered several prestigious recognitions for its outstanding performance in areas including security processing, aviation infrastructure, passenger services, and continuous enhancement of passenger facilities. HKIA was crowned “Best Airport in the World” at the Global Travel Awards 2026, and was voted “Best Airport in China” in the 2026 TTG China Travel Awards for the third year in a row. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
KLM A321neo Smooth Takeoff from Manchester | Runway 23L
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