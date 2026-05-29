smooth take off for new terminal 2 at hong kong international airport

Notizia in breve

Il Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Hong Kong è stato inaugurato il 27 maggio. La riapertura dell’area ampliata segna un passo importante per l’aeroporto, rafforzando la posizione della città come hub internazionale. Il nuovo terminal è stato ufficialmente aperto con un evento di lancio, confermando la conclusione dei lavori di ampliamento. La struttura potenzia le capacità di gestione dei voli e dei passeggeri, contribuendo a modernizzare l’infrastruttura aeroportuale.