Smantellato il traffico di rifiuti il sindaco di Stornarella | Ho provato un forte senso di impotenza

Notizia in breve

Le forze dell'ordine hanno smantellato un traffico di rifiuti che operava nel territorio. Il sindaco di Stornarella ha scritto una lettera di ringraziamento alla Direzione Distrettuale Antimafia e alle forze dell'ordine coinvolte nelle indagini. Da anni, il territorio era stato interessato da sversamenti illeciti e incendi di rifiuti. Il sindaco ha dichiarato di aver provato un forte senso di impotenza durante il periodo di attività illecite.