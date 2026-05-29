Smantellato il traffico di rifiuti il sindaco di Stornarella | Ho provato un forte senso di impotenza

Da foggiatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell'ordine hanno smantellato un traffico di rifiuti che operava nel territorio. Il sindaco di Stornarella ha scritto una lettera di ringraziamento alla Direzione Distrettuale Antimafia e alle forze dell'ordine coinvolte nelle indagini. Da anni, il territorio era stato interessato da sversamenti illeciti e incendi di rifiuti. Il sindaco ha dichiarato di aver provato un forte senso di impotenza durante il periodo di attività illecite.

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Il sindaco di Stornarella Massimo Colia ha inviato una lettera di ringraziamento alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, alle forze dell'ordine e a tutti gli investigatori impegnati nel contrasto agli sversamenti illeciti e ai roghi di rifiuti che, per anni, hanno colpito il territorio dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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