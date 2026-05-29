SIPARIO MOVIES | IA Media SA avvia azione risarcitoria fino a 5 miliardi di euro

Da novella2000.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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SIPARIO MOVIES: IA Media S.A. ha avviato un'azione legale per un risarcimento fino a 5 miliardi di euro. La società ha inviato una diffida formale a quattro individui o entità, tra cui una produttrice di film, un manager e una società di media. La causa riguarda presunti comportamenti dannosi per gli interessi dell'azienda. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici dell'azione legale.

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La società notifica una formale diffida nei confronti di Monika Bacardi, David Peretti, Bruno Capone, MB Media S.A. e Sport Finance S.A. e valuta ulteriori azioni verso consulenti, advisor e professionisti coinvolti nelle operazioni contestate. IA Media S.A., con una nota stampa, comunica di aver avviato, tramite il proprio legale Avv. Sergio Santoro, e lo studio legale LCA, una formale costituzione in mora e diffida nei confronti di Monika Bacardi, David Peretti, Bruno Capone, MB Media S.A. e Sport Finance S.A., con una richiesta di risarcimento danni che, secondo le stime preliminari della società, potrebbe raggiungere complessivamente i 5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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