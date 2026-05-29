Sinner non è stato il caldo | l' inquietante ipotesi dietro il malore al Roland Garros

Da liberoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha dichiarato che il suo malore durante il secondo turno al Roland Garros non è stato causato dal caldo. Dopo la sconfitta contro un giocatore argentino di livello inferiore, l'italiano si è presentato a pezzi, senza specificare ulteriori dettagli sulle cause del problema di salute. La partita si è conclusa con la sua uscita anticipata dal torneo, senza che siano stati resi noti altri approfondimenti sulla questione medica.

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"Non è stato per il caldo", spiega subito Jannik Sinner, a pezzi dopo la sconfitta rimediata al secondo turno del Roland Garros contro il modesto argentino Juan Manuel Cerundolo. E questo, forse, rende il suo dramma sportivo ancora più inquietante. L'azzurro stava stra-vincendo il match per 6-3 6-2 5-1. Potenzialmente, a quattro punti dalla vittoria. Quello che è successo dopo, è la più concreta dimostrazione di come un incontro di tennis possa essere decisa da un solo scambio, o da un imprevisto drammatico. L'altoatesino infatti si sente male a un passo dal facile trionfo: mal di stomaco, mancamenti, conati di vomito. Minuti di stop che non servono a recuperare le energie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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