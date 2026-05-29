Jannik Sinner ha dichiarato che il suo malore durante il secondo turno al Roland Garros non è stato causato dal caldo. Dopo la sconfitta contro un giocatore argentino di livello inferiore, l'italiano si è presentato a pezzi, senza specificare ulteriori dettagli sulle cause del problema di salute. La partita si è conclusa con la sua uscita anticipata dal torneo, senza che siano stati resi noti altri approfondimenti sulla questione medica.

"Non è stato per il caldo", spiega subito Jannik Sinner, a pezzi dopo la sconfitta rimediata al secondo turno del Roland Garros contro il modesto argentino Juan Manuel Cerundolo. E questo, forse, rende il suo dramma sportivo ancora più inquietante. L'azzurro stava stra-vincendo il match per 6-3 6-2 5-1. Potenzialmente, a quattro punti dalla vittoria. Quello che è successo dopo, è la più concreta dimostrazione di come un incontro di tennis possa essere decisa da un solo scambio, o da un imprevisto drammatico. L'altoatesino infatti si sente male a un passo dal facile trionfo: mal di stomaco, mancamenti, conati di vomito. Minuti di stop che non servono a recuperare le energie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, "non è stato il caldo": l'inquietante ipotesi dietro il malore al Roland Garros

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crampi, nausea e confusione: che cosa c'è dietro il malore di Jannik Sinner al Roland GarrosAl Roland Garros, il tennista italiano si è accasciato durante un match, lamentando crampi, nausea e confusione.

Sinner eliminato dal Roland Garros, malore improvviso per il numero 1 al mondo: “Non so se sia il caldo o i campi” - VIDEODurante il match contro Francisco Cerúndolo al Roland Garros, il tennista italiano ha accusato un malore improvviso nel corso del terzo set,...

Temi più discussi: Jannik Sinner, l'infortunio spegne il sogno Roland Garros: Nessuno è un robot, non avevo più energie · Tennis; Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros; Sinner fuori dal Roland Garros: perché ha dovuto giocare a mezzogiorno. Il caldo record e la scelta degli organizzatori; Non sono un robot, Sinner spiega il ko a Roland Garros 2026: cosa è successo.

JANNIK SINNER SEMPLICITÀ ed ELEGANZA ITALIANA La tristezza per l'eliminazione di ieri di Jannik dal Roland Garros non è ancora passata. ROSSO Ti SI VUOL BENE CI MANCHI #Sinner #RolandGarros x.com

È il quinto anno consecutivo che Sinner ha perso un vantaggio di almeno un set a Roland Garros e il quarto anno consecutivo che ha perso dopo essere stato in vantaggio 2-0 o 2-1 reddit

Jannik Sinner è fuori dal Roland GarrosGiovedì pomeriggio Jannik Sinner ha perso in modo inaspettato e clamoroso al secondo turno del Roland Garros, uno dei principali tornei nel tennis, contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 ... ilpost.it

Sinner sconfitto al Roland Garros, Jannik sta male e crolla: cosa è successoJannik Sinner sconfitto al Roland Garros 2026 tra crampi e vomito. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Juan Manuel Cerundolo che si è imposto per 2-6, 3-6, 7-5, ... adnkronos.com