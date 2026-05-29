Jannik Sinner è in svantaggio nel quarto set di un match contro Juan Manuel Cerundolo, con l'argentino in vantaggio 5-1 e il punteggio complessivo di 2-1 in favore dell'italiano. Durante il gioco, Sinner ha gridato a Vagnozzi, chiedendo di essere lasciato solo, mentre un suo urlo si è udito chiaramente. Il tennista si stava preparando per il quinto set, dopo aver vinto i primi due.

"Rilassati, inizia a pensare al quinto". Siamo nel quarto set, il risultato vede Jannik Sinner in vantaggio 2 set a 1 su Juan Manuel Cerundolo ma l'argentino è sul 5-1. Soprattutto, l'italiano, numero 1 al mondo, sa che il Roland Garros gli sta scivolando via tra le mani. La rimonta dell'avversario, decisamente asfaltato nei primi due set, appare a tutti come scontata: Jannik è piegato in due dal dolore, un malessere fortissimo, stomaco e conati di vomito, lo ha fermato a un punto dalla vittoria, sul 5-1 nel terzo set. Una beffa atroce a cui ha provato a opporsi il suo coach Simone Vagnozzi, che lo rincuora, lo incita a non mollare, prova a farlo stare tranquillo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner nell'incubo, l'urlo a Vagnozzi: "Mi lasci solo?"

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