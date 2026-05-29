Durante il match contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros, Jannik Sinner ha accusato un malore che ha interrotto il gioco. I medici sono intervenuti sul campo, e il giocatore è stato successivamente accompagnato in clinica per ulteriori controlli. La squadra ha specificato che il malore non è stato causato dal caldo, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause precise.

Al Roland Garros cresce l’attenzione sulle condizioni di Jannik Sinner dopo il malore accusato durante la partita persa contro Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno del ranking ha interrotto momentaneamente il match per l’intervento medico e, una volta rientrato, non è riuscito a recuperare ritmo e lucidità fino all’eliminazione. L’episodio è arrivato in modo improvviso in un incontro che, fino a quel momento, sembrava indirizzato a favore dell’azzurro. Sinner era avanti 6-3, 6-2 e 5-1, a pochi punti dalla chiusura, prima di un brusco calo fisico che ha cambiato l’andamento della gara. Roland Garros, il crollo nel finale: cosa è accaduto in campo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sinner, malore che preoccupa tutti: “Non era il caldo”. Cosa c’è dietro il malore

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