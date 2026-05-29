Jannik Sinner si è fermato dopo aver vinto 30 partite e conquistato cinque tornei in stagione. Il giocatore italiano ha deciso di interrompere gli impegni, lasciando in sospeso il suo cammino. La decisione arriva dopo un periodo di successi, ma non sono state annunciate date di ritorno o motivazioni ufficiali. La sua presenza nel circuito rimane temporaneamente sospesa.

Il ragazzo delle Dolomiti si è sciolto come un ghiacciaio. Per due set, come al solito, Jannik Sinner ha martellato il piccolo sole peloso e, come al solito, ha messo sotto l’avversario, l’argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore e di minor talento di Francisco. Poi, nel terzo, il sole vero, rovente, gli ha sciolto la cera delle ali e Jannik è crollato dal tetto del mondo. Il colpo di calore lo ha svuotato d’energie, la sua pallina è diventata leggera. Ha provato a resistere, in attesa che la crisi passasse, come altre volte, ma il bravo Cerundolo, più sveglio di Pisolo, più tosto di Mammolo, si è inventato il match della vita e non gli ha concesso di rientrare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, il ragazzo delle Dolomiti si è sciolto come un ghiacciaio. Ma un giorno sarà Re Sole

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