Sinner il giorno dopo si scopre tutto | cosa ha avuto davvero!

Il giorno dopo la sconfitta al secondo turno del Roland Garros, si sono fatte più chiare le condizioni fisiche di Jannik Sinner. La partita ha sollevato dubbi sulla sua forma, alimentando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli sul suo stato di salute. La sconfitta ha fatto parlare di possibili problemi fisici, ma finora non ci sono conferme ufficiali.

La sconfitta di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros ha riacceso il dibattito sulle condizioni fisiche del numero uno del mondo. Durante il match contro Francisco Cerúndolo, l’azzurro ha accusato ancora una volta un malessere che ha compromesso il rendimento in campo, alimentando interrogativi su un problema che sembra ripresentarsi periodicamente. Negli ultimi mesi il tennista altoatesino ha dovuto fare i conti con episodi caratterizzati da vertigini, nausea e improvvisi cali di energia. Sintomi che si sono manifestati in contesti differenti e che rendono difficile individuare una causa univoca. Secondo alcuni esperti, tra le ipotesi più plausibili c’è quella di un colpo di calore, favorito dalle condizioni climatiche particolarmente impegnative e dall’intensità degli sforzi richiesti dal circuito professionistico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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SINNER parla a Sky Sport dopo la vittoria contro Jódar

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