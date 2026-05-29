Sinner il caldo e il crollo | quando la scienza studiava la resistenza dei ‘rossi’

Jannik Sinner è stato sconfitto al Roland Garros dall'argentino Juan Manuel Cerundolo, in un match segnato dal caldo intenso. La sconfitta ha evidenziato un calo fisico del giocatore, che si è verificato durante la partita. La questione delle condizioni di resistenza dei tennisti in presenza di temperature elevate è stata oggetto di studi scientifici, anche riguardo all’effetto di fattori come il colore dei capelli.

(Adnkronos) – Jannik Sinner k.o. al Roland Garros per il caldo e per. il colore dei capelli? Il crollo fisico del numero 1 del mondo, sconfitto dall'argentino Juan Manuel Cerundolo, monopolizza l'attenzione nel mondo del tennis e non solo. Il 24enne si è 'spento' tra crampi e conati di vomito in una giornata caratterizzata da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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