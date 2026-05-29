Sinner ‘gufata’ di Moratoglu prima di Cerundolo | Con il caldo può perdere

Prima dell'inizio del match, l'allenatore di Jannik Sinner ha commentato che il caldo avrebbe potuto influenzare la partita. Successivamente, Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026. Moratoglu aveva espresso questa previsione prima dell'incontro, che si è poi concluso con l'eliminazione del tennista italiano.

(Adnkronos) – Patrick Moratoglu 'gufo' di Jannik Sinner. L'allenatore francese è stato profeta di sventura per il tennista azzurro, 'predicendo' la sua eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2026 a causa del caldo. Soltanto poche ore prima del match infatti, Moratoglu ha pubblicato un video sui propri canali social spiegando la situazione climatica a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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