Sinner e l' ennesimo malore misterioso | il caldo non c' entra l' ipotesi cascata fisiologica

Il gigante che crolla, a un passo dalla vittoria. Un malore, l'ennesimo, che accende nuovamente la preoccupazione per le condizioni di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è stato costretto ad abbandonare il Roland Garros al secondo turno, dopo un match dominato contro l'argentino Juan Manuel. 🔗 Leggi su Today.it

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SINNER e MEDVEDEV tornano negli spogliatoi: a Roma piove nel 3° set

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Sinner, "non è stato il caldo": l'inquietante ipotesi dietro il malore al Roland GarrosJannik Sinner ha dichiarato che il suo malore durante il secondo turno al Roland Garros non è stato causato dal caldo.

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CONTINUA LA MALEDIZIONE PARIGINA #Sinner esce clamorosamente al secondo turno del Roland Garros. Ennesimo psicodramma in questo torneo, dopo Altmaier, la finale con Alcaraz arriva la sconfitta di oggi. 6-3 6-2 5-1 da lì in poi il buio. Questo è d x.com

Sinner è scoppiato, fuori dal roland garros !!!! reddit

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