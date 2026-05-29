Siete sentinelle del territorio il prefetto di Terni incontra i sindaci neo eletti

Il prefetto di Terni ha incontrato i quattro sindaci eletti nelle recenti elezioni amministrative, tenutesi il 24 e 25 maggio. Tra i sindaci confermati ci sono quelli di Attigliano e Giove. L'incontro si è svolto a palazzo Bazzani.

Il prefetto di Terni, Antonietta Orlando, ha ricevuto oggi a palazzo Bazzani i quattro sindaci eletti in occasione delle elezioni amministrative che si sono tenute il 24 e 25 maggio scorso che hanno visto la conferma dei sindaci di Attigliano, Leonardo Fazio, e di Giove, Marco Morresi, e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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