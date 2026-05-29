Sicurezza la prevenzione | Fermeremo il bullismo

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito a Cento, nella sede del Comune, con la presidenza del prefetto e del sindaco. Durante l’incontro sono state discusse strategie di prevenzione, con particolare attenzione alla lotta contro il bullismo. Non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali o decisioni concrete al termine della riunione.

Si è riunito a Cento, nella sede del Comune, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello e dal sindaco Edoardo Accorsi. Alla seduta, dedicata all’analisi della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio, hanno partecipato il nuovo questore Luigi Silipo, i vertici delle forze dell’ordine territoriali, i rappresentanti delle associazioni di categoria, le dirigenti scolastiche degli istituti superiori Cevolani e Taddia e una professoressa delegata in rappresentanza del Bassi Burgatti. L’incontro ha costituito l’occasione per una ricognizione a tutto campo sulle tematiche che investono il Circondario, affrontate con un approccio integrato che coniuga il piano della prevenzione con quello del contrasto e della repressione dei reati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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