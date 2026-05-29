A Cervia sono stati aumentati gli agenti di polizia e i pattugliamenti notturni fino alle 4 del mattino. La decisione è stata presa in vista del prossimo ponte e delle esigenze di sicurezza della stagione estiva. La polizia locale ha già avviato verifiche e controlli nelle zone più frequentate, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza durante le ore più tarde. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o specifiche operazioni in corso.

Cervia (Ravenna), 29 maggio 2026 – “Visto l’imminente ‘ponte’, ho ritenuto di fare subito col Comandante della Polizia Locale il punto della situazione sulle misure da adottare per la stagione estiva. Ieri inoltre si è tenuto il Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, e al Prefetto ho anticipat o la volontà di chiedere un successivo incontro solo su Cervia per definire e confrontarci sulle azioni di sinergia”. https:www.ilrestodelcarlino.iteconomiaquanto-costa-spiagge-8256df15 Così il nuovo sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, dopo la riunione, tenutasi ieri in Prefettura a Ravenna, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Raffaele Ricciardi, a cui, oltre allo stesso primo cittadino cervese, ha partecipato il dirigente della Polizia Locale Giorgio Benvenuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza a Cervia: più agenti e pattugliamenti fino alle 4 del mattino

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