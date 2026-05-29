Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 si è verificata ieri sera nel mare a nord di Palermo, a una profondità di 31 chilometri. La zona è sotto osservazione perché la profondità riduce la percezione del sisma sulla terraferma. Gli esperti monitorano questa area specifica per valutare eventuali effetti e l’attività sismica collegata. Finora, non sono state segnalate danni o conseguenze significative.

? Domande chiave Come influisce la profondità di 31 chilometri sulla percezione della scossa?. Perché gli esperti monitorano con attenzione proprio quel tratto di mare?. Quali rischi comporta la vicinanza tra le faglie marine e Palermo?. Cosa indicano i nuovi dati per la sicurezza delle coste siciliane?.? In Breve Evento registrato alle ore 22:02 con profondità di 31 chilometri sotto il livello del mare.. Epicentro localizzato nel tratto tirrenico in prossimità della costa settentrionale della provincia palermitana.. Monitoraggio tecnico focalizzato sulla vulnerabilità degli edifici e sulla morfologia del fondale marino.. Dati INGV inseriti nei modelli di osservazione per la prevenzione del rischio costiero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, scossa in mare a nord di Palermo: magnitudo 2.7 ieri sera

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