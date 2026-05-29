SIAC Europa apre una nuova sede in Albania | al via la cooperazione

Da puntomagazine.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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SIAC Europa ha inaugurato una nuova sede in Albania. L’ente punta a rafforzare la presenza nel paese e a sviluppare progetti condivisi su diritti, legalità e cooperazione transnazionale. L’accordo strategico mira a migliorare la collaborazione tra le parti e a promuovere iniziative congiunte nel settore. La sede sarà operativa per coordinare le attività e facilitare i progetti in tutto il territorio albanese.

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Nuovo accordo strategico per rafforzare la presenza europea dell’ente e sviluppare progetti condivisi su diritti, legalità e cooperazione transnazionale.. Un nuovo e cruciale tassello si aggiunge alla rete internazionale di SIAC Europa. È stata ufficialmente firmata l’apertura della nuova sede istituzionale in Albania, un’operazione strategica che mira a consolidare la presenza dell’ente in Europa per promuovere nuove sinergie culturali e di cooperazione. Lo storico accordo, siglato alla presenza della Segretaria Generale Bianca Montico e del nuovo referente per la sede albanese, dott. Renzo Erbisti, punta a esportare un modello di seria e rigorosa tutela dei diritti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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