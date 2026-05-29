si moltiplicano i casi di corruzione tra i politici europei

In altri paesi dell’Europa, che però non appartengono all’Unione, come la Serbia o l’Ucraina, recenti scandali hanno indignato l’opinione pubblica. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che la corruzione non è diffusa allo stesso modo in tutti i paesi e che anche la percezione cambia molto all’interno dell’Unione. E si chiede se Bruxelles stia prendendo le contromisure necessarie per affrontare un fenomeno che alimenta la sfiducia dei giovani nelle classi dirigenti e nella democrazia. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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