Si moltiplicano i casi di corruzione tra i politici europei
Casi di corruzione tra politici europei sono in aumento, con numerosi scandali che coinvolgono figure di rilievo in diversi paesi del continente.
In altri paesi dell’Europa, che però non appartengono all’Unione, come la Serbia o l’Ucraina, recenti scandali hanno indignato l’opinione pubblica. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che la corruzione non è diffusa allo stesso modo in tutti i paesi e che anche la percezione cambia molto all’interno dell’Unione. E si chiede se Bruxelles stia prendendo le contromisure necessarie per affrontare un fenomeno che alimenta la sfiducia dei giovani nelle classi dirigenti e nella democrazia. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci... 🔗 Leggi su Internazionale.it
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