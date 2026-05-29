Il governo messicano ha presentato dodici indicatori che, secondo lui, contraddicono le valutazioni di Moody’s sul paese. Tra questi, ci sono dati economici e fiscali che mostrano una situazione stabile e in miglioramento. La nuova legge approvata influisce sulla velocità delle opere pubbliche, ma non sono stati specificati dettagli sui tempi o sui progetti coinvolti. La posizione ufficiale sostiene che il Paese mantiene una solidità che i dati ufficiali confermerebbero.

? Punti chiave Quali sono i dodici indicatori che smentiscono il rating di Moody's?. Come influisce la nuova legge sulla velocità delle opere pubbliche?. Perché il tasso di disoccupazione messicano è così basso rispetto al mondo?. Cosa garantisce la riduzione del debito della compagnia petrolifera statale?.? In Breve Disoccupazione al 2,5% con oltre 62 milioni di lavoratori attivi nel Paese.. Entrate tributarie salite al 15,2% del PIL con disavanzo pubblico in contrazione.. Riduzione di 20 miliardi di dollari del debito della compagnia petrolifera statale.. Nuova legge accelera opere pubbliche tramite sportello dedicato per semplificazione burocratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sheinbaum: il Messico è solido, i dati smentiscono Moody’s

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