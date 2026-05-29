shakespeare metateatrale

Un’isoletta nel Mediterraneo viene descritta come un luogo ricco di suoni e rumori che non arrecano danno, ma divertono. La scena richiama atmosfere teatrali, con riferimenti a Shakespeare e al suo metateatro. La descrizione si concentra sulle sensazioni di pace e armonia generate dall’ambiente, evocando un paesaggio che invita alla contemplazione e al piacere sensoriale.

E siamo di nuovo lì. In quell’isoletta nel Mediterraneo "piena di sussurri, di dolci suoni, rumori, armonie, che non fanno alcun male, anzi dilettano", come afferma il servo Calibano. Un luogo dove l’orizzonte si confonde col sogno. Ed emerge tutto l’incanto che vibra intorno a Prospero, Duca di Milano, mago dai vasti poteri. Scacciato dalla città, è ora gran signore di illusioni e sortilegi. Pronto a confondere gli usurpatori che han la sfortuna di passare dalle sue parti. Non è però che la vendetta avrà i contorni del perdono? Ultima commedia di Shakespeare, " La Tempesta " è un gioco inesauribile di fantasia e teatro. Ma con uno sguardo più pacificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Shakespeare / Hamlet

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