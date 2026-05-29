Le serrande di un’attività a Sestu sono state abbassate dai carabinieri, che hanno scoperto che metà dei dipendenti lavorava in nero. La sanzione amministrativa ammonta a 4.450 euro. Il titolare non ha fornito spiegazioni su come abbia nascosto metà del personale. Durante i controlli sono state riscontrate violazioni delle norme di sicurezza che hanno portato alla chiusura immediata dell’esercizio. I dipendenti irregolari sono stati identificati e segnalati.

? Domande chiave Come ha fatto il titolare a nascondere metà del personale?. Quali violazioni sulla sicurezza hanno causato la chiusura immediata?. Chi sono i dipendenti coinvolti nel controllo dei carabinieri?. Come potrà l'attività riaprire dopo le sanzioni ricevute?.? In Breve Sanzione di 4.450 euro per violazioni sulla sicurezza e lavoro nero a Sestu.. Controllo del Nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari avvenuto venerdì 29 maggio 2026.. Il 50% della forza lavoro dell'esercizio risultava priva di regolare contratto.. Riapertura subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza e sanatoria delle irregolarità.. A Sestu, venerdì 29 maggio 2026, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari hanno interrotto le attività di un esercizio pubblico dopo aver scoperto una lavoratrice assunta senza regolare contratto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sestu, serrande abbassate: metà dei dipendenti in nero, sanzione da 4.450€

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