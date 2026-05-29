Due rassegne musicali si sono svolte nel fine settimana a Sessa Aurunca, entrambe dedicate alle composizioni di Johann Sebastian Bach. Le iniziative hanno visto la partecipazione di gruppi e solisti che hanno eseguito brani del compositore tedesco, offrendo al pubblico un programma articolato nel tempo. Le manifestazioni hanno coinvolto diversi spazi della città, con eventi accessibili a un pubblico vario e interessato alla musica classica.

Tempo di lettura: 3 minuti Un fine settimana interamente dedicato a Johann Sebastian Bach, in cui due rassegne musicali si intrecciano nel segno della grande musica e della ricerca del sublime. Dal 29 al 31 maggio 2026, i cicli “Concerti di Primavera – Solo Bach” e “Pianofestival Spring 2026” propongono tre appuntamenti consecutivi tra Sessa Aurunca e Aversa, offrendo al pubblico un’immersione nell’universo bachiano attraverso alcune delle sue pagine più alte e visionarie. Gli eventi sono a ingresso libero. Il primo appuntamento è in programma venerdì 29 e sabato 30 maggio alle ore 20.00 presso la Chiesa di San Carlo Borromeo di Sessa Aurunca, dove il violinista Erzhan Kulibaev interpreterà l’integrale delle Sonate e Partite per violino solo di Johann Sebastian Bach, uno dei vertici assoluti della letteratura violinistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sessa Aurunca, weekend all’insegna della musica di Bach

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