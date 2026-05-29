La Cgil ha espresso protesta riguardo alla sospensione anticipata del servizio mensa nelle scuole, ritenendo inaccettabile che venga interrotto prima della fine delle lezioni. L'organizzazione ha anche segnalato che ogni anno il servizio viene avviato con notevole ritardo rispetto all'inizio dell’anno scolastico. La questione riguarda sia la tempistica di avvio sia la durata del servizio durante l'anno scolastico.

"Non è possibile che il servizio mensa cessi prima della fine delle lezioni e che ogni anno venga attivato ben oltre la data di avvio dell’anno scolastico". Lo dice la CGIL provinciale, che interviene su un tema che sta molto a cuore alle famiglie massesi. "Eppure, le date di inizio e fine dell’anno scolastico non sono una novità, visto che da anni in Toscana si adotta un “ calendario perpetuo ” e quindi sappiamo benissimo che l’anno scolastico inizia il 15 settembre per terminare il 10 giugno di ogni anno. L’ amministrazione comunale di Massa dimostra, in linea con il Governo nazionale, di concepire la scuola come un capitolo di bilancio su cui si può risparmiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Servizio mensa, rabbia della Cgil: "Cessa prima della fine della scuola"

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