Servizio di pronto intervento Polaris | attivo h24 il numero per le emergenze sociali
Il servizio di pronto intervento “Polaris” è attivo 24 ore su 24 con un numero dedicato alle emergenze sociali. La sua fase operativa è iniziata pochi giorni dopo la presentazione ufficiale avvenuta il 4 maggio a Mesagne. Il servizio, gestito dal Consorzio Ats Br4, è ora disponibile per intervenire in situazioni di crisi sociale. Nessun dettaglio è stato fornito sui tipi di intervento o sui numeri di contatto specifici.
MESAGNE - Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso 4 maggio a Mesagne, il servizio Polaris del Consorzio Ats Br4 entra finalmente nella sua fase operativa. Da oggi, venerdì 29 maggio, il numero telefonico 351 6087396 è attivo per rispondere alle emergenze sociali nei nove Comuni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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