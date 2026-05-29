Servizio di pronto intervento Polaris | attivo h24 il numero per le emergenze sociali

Notizia in breve

Il servizio di pronto intervento “Polaris” è attivo 24 ore su 24 con un numero dedicato alle emergenze sociali. La sua fase operativa è iniziata pochi giorni dopo la presentazione ufficiale avvenuta il 4 maggio a Mesagne. Il servizio, gestito dal Consorzio Ats Br4, è ora disponibile per intervenire in situazioni di crisi sociale. Nessun dettaglio è stato fornito sui tipi di intervento o sui numeri di contatto specifici.