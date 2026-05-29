Serie B oggi finale Monza-Catanzaro | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. La partita si svolge nel tardo pomeriggio e deciderà quale squadra accederà alla massima divisione. Le formazioni sono state annunciate e l'incontro si può seguire in diretta su alcune piattaforme televisive e online. La sfida si tiene nello stadio di entrambe le squadre.

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie B con l'ultima partita della stagione. Oggi, venerdì 29 maggio, si gioca la semifinale di ritorno dei playoff tra Monza e Catanzaro, che deciderà l'ultima squadra qualificata nella massima serie. I biancorossi sono i favoriti, dopo il successo per 2-0 all'andata (firmato dalle reti di Hernani e Caso),. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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MONZA vs. CATANZARO | Serie B Italia 2026 | Simulazione eFootball PES21

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