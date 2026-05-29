Lui lo conosce bene. Anzi, è stato addirittura l’idolo d’infanzia di Sinner. Le comuni radici in Alto Adige hanno creato un’affinità che non si è mai smorzata neppure quando Andreas Seppi, ex n.18 del mondo, dopo il ritiro ha deciso di trascorrere qualche anno con la famiglia in Colorado. Adesso “Seppio” è tornato in Italia ed è entrato nel gruppo dei talent di Warner Bros. Discovery, che trasmette in esclusiva il Roland Garros. C’era lui, ieri, al microfono, a commentare il match di Jannik contro Cerundolo e fino alla crisi improvvisa sul 5-1 del terzo set aveva assistito alla solita, autorevole lezione di tennis del numero uno del... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Seppi: "Jannik? Serbatoio esaurito: quando giochi tanto non ti puoi allenare"

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