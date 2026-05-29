Senza stranieri l'Italia crolla | l'Istat smonta il racconto di Meloni e Salvini
L'Istat ha pubblicato il Rapporto annuale 2026, affermando che senza i flussi migratori, l’Italia rischierebbe un crollo economico e demografico. La ricerca evidenzia come la presenza di stranieri sia fondamentale per il funzionamento del Paese. La relazione smonta le dichiarazioni di alcuni esponenti politici, che avevano sostenuto che l’Italia potrebbe fare a meno dell’immigrazione. I dati mostrano che l’immigrazione contribuisce a sostenere il mercato del lavoro e il sistema sociale.
Senza l'apporto dei flussi migratori l'Italia sprofonderebbe. Lo dice l'Istat, nel suo Rapporto annuale 2026, smontando la propaganda della destra. Nell'ultimo anno il saldo migratorio ha compensato interamente il crollo demografico naturale, consentendo alla popolazione italiana di rimanere stabile rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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