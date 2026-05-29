Senza stranieri l'Italia crolla | l'Istat smonta il racconto di Meloni e Salvini

Notizia in breve

L'Istat ha pubblicato il Rapporto annuale 2026, affermando che senza i flussi migratori, l’Italia rischierebbe un crollo economico e demografico. La ricerca evidenzia come la presenza di stranieri sia fondamentale per il funzionamento del Paese. La relazione smonta le dichiarazioni di alcuni esponenti politici, che avevano sostenuto che l’Italia potrebbe fare a meno dell’immigrazione. I dati mostrano che l’immigrazione contribuisce a sostenere il mercato del lavoro e il sistema sociale.