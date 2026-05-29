Sei chioschi in piazza Garibaldi l' inaugurazione con Manfredi | Così l' area torna viva

Sei chioschi sono stati aperti questa mattina nell’area nord di piazza Garibaldi a Napoli, nell’ambito del progetto Bella Piazza. L’inaugurazione è stata seguita dalla presenza di un rappresentante istituzionale. L'apertura fa parte di un intervento volto a riqualificare lo spazio pubblico. Nessuna modifica o intervento strutturale è stato annunciato per l'area oltre all'apertura dei chioschi. La gestione e le attività previste sono state comunicate alle autorità locali.

Sei chioschi hanno aperto ufficialmente questa mattina nell'area nord di piazza Garibaldi a Napoli, nell'ambito del progetto Bella Piazza. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio e la coordinatrice del progetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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