Sei chioschi in piazza Garibaldi l' inaugurazione con Manfredi | Così l' area torna viva

Da napolitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sei chioschi sono stati aperti questa mattina nell’area nord di piazza Garibaldi a Napoli, nell’ambito del progetto Bella Piazza. L’inaugurazione è stata seguita dalla presenza di un rappresentante istituzionale. L'apertura fa parte di un intervento volto a riqualificare lo spazio pubblico. Nessuna modifica o intervento strutturale è stato annunciato per l'area oltre all'apertura dei chioschi. La gestione e le attività previste sono state comunicate alle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sei chioschi hanno aperto ufficialmente questa mattina nell'area nord di piazza Garibaldi a Napoli, nell'ambito del progetto Bella Piazza. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio e la coordinatrice del progetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Aprono i Chioschi di Piazza Garibaldi, tra street food e attività: quali sono e a cosa servono

Video Aprono i Chioschi di Piazza Garibaldi, tra street food e attività: quali sono e a cosa servono

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sei chioschi per rendere piazza Garibaldi a Napoli ‘bella e viva’

Leggi anche: Come cambia piazza Garibaldi: ecco i sei nuovi chioschi

Temi più discussi: Bella Piazza – Inaugurazione dei chioschi di piazza Garibaldi; Come cambia piazza Garibaldi: ecco i sei nuovi chioschi; Napoli, s'inaugurano 6 nuovi chioschi a piazza Garibaldi; Piazza Garibaldi cambia volto: inaugurati sei nuovi chioschi tra cultura, inclusione e servizi.

garibaldi sei chioschi in piazzaA piazza Garibaldi arrivano i nuovi chioschi: artigianato, caffetteria, spettacoli e servizi per turistiA piazza Garibaldi arrivano 6 nuovi chioschi. Offriranno servizi per cittadini e turisti, come la gestione bagagli, metteranno in esposizione oggetti di artigianato e ospiteranno spettacoli e attività ... fanpage.it

garibaldi sei chioschi in piazzaCome cambia piazza Garibaldi: ecco i sei nuovi chioschiInaugurazione con il sindaco Manfredi nel quadro del progetto Bella Piazza: cultura, inclusione e servizi sociali ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web