Gli oranghi del Borneo allattano i propri piccoli per almeno sei anni e mezzo, uno dei periodi più lunghi tra tutti i mammiferi. La durata prolungata dell’allattamento influisce sulla crescita e sulla riproduzione, riducendo la frequenza di nascita. Questa caratteristica rende la specie più vulnerabile alla perdita di habitat e alle minacce umane. La diminuzione delle popolazioni di oranghi mette a rischio la loro sopravvivenza, contribuendo al rischio di estinzione.

AGI - Gli oranghi del Borneo allattano i propri piccoli per almeno sei anni e mezzo, uno dei periodi di allattamento piu' lunghi mai documentati tra tutti i mammiferi. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Communications Biology da un gruppo internazionale coordinato dalla Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) del Giappone. Utilizzando per la prima volta una tecnica basata sulla proteomica fecale, i ricercatori hanno dimostrato che i giovani oranghi continuano a consumare latte materno fino ad almeno sei anni e mezzo di eta'. I risultati suggeriscono inoltre che il prolungato allattamento possa rafforzare le difese biologiche e favorire lo sviluppo di batteri intestinali benefici, contribuendo all'elevata sopravvivenza della prole e alla caratteristica strategia riproduttiva lenta di questi grandi primati. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sei anni per svezzare un piccolo: ecco perché gli oranghi rischiano l'estinzione

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