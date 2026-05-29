Segretario?Questore ruolo chiave nel Consiglio calabrese

Il Segretario-Questore fa parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale calabrese, con compiti di gestione e controllo. In questa funzione, sono coinvolti due membri: uno si occupa delle questioni di garanzia e responsabilità istituzionale, l’altro si concentra sull’ordine interno. La loro presenza garantisce il funzionamento regolare delle attività dell’assemblea e la gestione delle risorse finanziarie. La loro attività si svolge in conformità alle norme e alle procedure stabilite.

Segretario-Questore: la funzione svolta da Luciana De Francesco e Ferdinando Laghi nell’Ufficio di Presidenza tra garanzia, ordine e responsabilità istituzionale.. Nel sistema istituzionale calabrese, il Segretario?Questore rappresenta una delle funzioni più rilevanti e, allo stesso tempo, meno raccontate della vita del Consiglio regionale. È una figura che opera nel cuore dell’assemblea, dove politica, regolamenti e dinamiche procedurali si intrecciano in un equilibrio delicato. In Calabria, questo ruolo è affidato a due componenti dell’Ufficio di Presidenza: la Consigliera Luciana De Francesco, espressione di Fratelli d’Italia, e il Consigliere Ferdinando Laghi, eletto nella lista Tridico Presidente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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