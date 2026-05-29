Oggi si ricordano 14 anni dalla seconda forte scossa di terremoto che ha colpito la zona. Il sisma ha causato danni al castello locale, che si presentava gravemente danneggiato. Nel tempo, la struttura è stata restaurata e oggi appare come rinata, simbolo di una rinascita dopo il terremoto. Poggio Renatico si distingue come esempio di come le ferite siano state superate e trasformate in una nuova realtà.

Oggi sono 14 anni dalla seconda grande scossa del sisma e Poggio Renatico è uno degli esempi in cui si è saputo trasformare le ferite in opportunità. Una cittadina devastata che però ha ricostruito, è uscita dal cratere, ora sta vedendo i lavori alla chiesa che termineranno entro il 2027 e con il simbolo più evidente della rinascita, rappresentato dal castello, oggi al centro di un grande progetto di valorizzazione. "Prima del sisma era vissuto soprattutto come sede di uffici comunali – raccontano il vicesindaco Andrea Bergami e l’assessore Serena Fini – probabilmente non ci si rendeva neppure conto del valore che si aveva tra le mani. Era frequentato, certo, ma non valorizzato davvero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seconda scossa, il ricordo del sisma: "Il Castello ’ferito’, adesso è rinato"

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