Seafuture Awards Studenti e ricercatori tra robotica subacquea e intelligenza artificiale
Durante la cerimonia dei Seafuture Awards, studenti e ricercatori hanno presentato progetti sulla robotica subacquea e sull’intelligenza artificiale applicata all’ambiente marino. Sono stati premiati lavori che riguardano tecnologie per esplorare e monitorare gli oceani, oltre a soluzioni innovative per la sostenibilità. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani e ricercatori provenienti da vari paesi, con esposizioni e dimostrazioni pratiche.
Dalla robotica subacquea all’intelligenza artificiale applicata al mare, passando per sostenibilità e innovazione: la quarta edizione dei Seafuture Awards, promossa dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Ibg, trasformano La Spezia in una vetrina dei talenti della blue economy, premiando nella sede di Confindustria studenti e ricercatori chiamati a immaginare il futuro del mare. Simone Tani, ricercatore dell’università di Pisa, è il primo classificato, con un premio dal valore di quattromila euro, per aver progettato un robot sottomarino autonomo per l’ispezione di infrastrutture sottomarine. Si aggiudica il secondo posto Umberto Severino, ricercatore dell’università della Calabria, con un premio da 2500 euro, per aver progettato un robot che sfrutta tecnologiche ottiche e acustiche per l’esplorazione subacquea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Seafuture Awards. Studenti e ricercatori tra robotica subacquea e intelligenza artificiale; Seafuture Awards, alla Spezia il mare del futuro prossimo parla giovane; Seafuture Awards premia la Blue Economy; Seafuture Awards 2025: premiati i migliori talenti della Blue Economy.
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