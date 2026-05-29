seafuture awards studenti e ricercatori tra robotica subacquea e intelligenza artificiale

Notizia in breve

Durante la cerimonia dei Seafuture Awards, studenti e ricercatori hanno presentato progetti sulla robotica subacquea e sull’intelligenza artificiale applicata all’ambiente marino. Sono stati premiati lavori che riguardano tecnologie per esplorare e monitorare gli oceani, oltre a soluzioni innovative per la sostenibilità. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani e ricercatori provenienti da vari paesi, con esposizioni e dimostrazioni pratiche.