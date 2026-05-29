Scossa notturna nei Balcani | terremoto tra Bosnia e Montenegro

Notizia in breve

Una scossa di terremoto si è verificata tra Bosnia e Montenegro durante la notte. La scossa è stata percepita più intensamente a causa della sua scarsa profondità, che ha aumentato la sensazione di vibrazione in superficie. La regione dei Balcani presenta una struttura geologica complessa, con numerose faglie attive, che contribuisce alla frequenza di eventi sismici nella zona.