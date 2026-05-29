Scoperto mattatoio clandestino in un casolare

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri hanno scoperto un mattatoio clandestino in un casolare abbandonato a Trodica di Morrovalle. Quaranta capi di bestiame, tra capre e pecore, sono stati tratti in salvo. La struttura era stata allestita per la macellazione irregolare. Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata arrestata al momento.

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Scoperto dai carabinieri un mattatoio clandestino all’interno di un casolare abbandonato a Trodica di Morrovalle, tratti in salvo quaranta capi di bestiame, tra capre e pecore che erano destinate alla macellazione. È l’operazione eseguita dai carabinieri della stazione di Morrovalle nel pomeriggio dell’altro ieri. Mentre erano impegnati in un quotidiano servizio di controllo a Trodica, i militari hanno sorpreso quattro stranieri, due macedoni, un albanese e un romeno, di età compresa tra i 32 e i 62 anni, tutti residenti a Morrovalle, che erano all’interno di alcuni terreni agricoli. I quattro erano intenti ad abbattere delle capre e delle pecore, in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge e violando le normative sul benessere animale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Scoperto mattatoio clandestino, 40 animali nascosti in un casolare pronti ad essere macellati

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