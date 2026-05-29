Durante una puntata del podcast Second Thought With Suzy Weiss, l’impresario musicale ha dichiarato di non conoscere bene Taylor Swift, affermando di averla incontrata circa tre volte in totale. Ha parlato della loro faida passata, sottolineando come questa abbia influito sulla sua immagine pubblica, definendosi ora come «un cattivo». Le sue parole hanno fatto seguito a discussioni precedenti sulla controversia tra i due.

In una nuova puntata del podcast Second Thought With Suzy Weiss, l’impresario musicale Scooter Braun ha parlato della sua famosa faida con Taylor Swift e di come le conseguenze di quella situazione lo abbiano trasformato, come ha detto lui stesso durante la trasmissione, in «un cattivo». La vicenda ebbe inizio nel 2019, quando l’ imprenditore acquistò il catalogo della cantautrice statunitense, che all’epoca contava sei album, per oltre trecento milioni di dollari, nell’ambito dell’acquisizione della Big Machine Label Group. Comprensibilmente, la popstar non aveva gradito questa compravendita effettuata, in qualche modo, alle sue spalle, sentendosi privata dei diritti sulla propria musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Scooter Braun parla (ancora) di Taylor Swift: «Non la conosco. Credo di averla incontrata tre volte in vita mia»

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Spencer Pratt Speaks Out On Trailer Incident... | TMZ TV Ep 5/13/26

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