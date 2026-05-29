Un incidente stradale in via Bruno Buozzi ha provocato la morte di un uomo di 47 anni. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16, quando la motocicletta e un furgone sono entrati in collisione. La vittima è deceduta a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Grave incidente stradale in via Buozzi, dove un motociclista di 47 anni ha perso la vita ieri pomeriggio, attorno alle 16, dopo un violento schianto contro un furgone. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia locale di Pieve Emanuele e i soccorsi di Areu con due ambulanze, una della Croce Viola di Rozzano e una della Croce Amica di Basiglio, oltre a un’automedica. Secondo una prima parziale ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la moto viaggiava in direzione di Pieve Emanuele, dove la vittima risiedeva, quando si è scontrata violentemente contro un furgone proveniente dalla direzione opposta e intento a svoltare per entrare in un’autorimessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro tra una moto e un furgone. Muore 47enne di Pieve Emanuele. L’impatto fatale in via Bruno Buozzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pieve Emanuele, moto si schianta contro un furgone: muore un 47enneUn motociclista di 47 anni è morto questo pomeriggio in un incidente avvenuto in via Bruno Buozzi a Pieve Emanuele.

Moto contro furgone, impatto fatale: muore un 49enneNella serata di sabato 4 aprile a Osoppo si è verificato un incidente stradale intorno alle 19 e 45 lungo via Rivoli.

Temi più discussi: Scontro tra una moto e un furgone. Muore 47enne di Pieve Emanuele. L’impatto fatale in via Bruno Buozzi; Pieve Emanuele, moto si schianta contro un furgone: muore un 47enne; Pieve Emanuele moto si schianta contro un furgone | muore un 47enne.

Scontro tra una moto e un furgone. Muore 47enne di Pieve Emanuele. L’impatto fatale in via Bruno BuozziGrave incidente stradale in via Buozzi, dove un motociclista di 47 anni ha perso la vita ieri pomeriggio, attorno alle 16, dopo un violento schianto contro un furgone. Sul posto sono intervenuti ... ilgiorno.it

Pieve Emanuele, moto si schianta contro un furgone: muore un 47enneL’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 28 maggio in via Bruno Buozzi. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto in ospedale ... ilgiorno.it