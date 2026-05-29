Sconosciuto offre droga a una famiglia Il limite di tolleranza è stato superato

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia con una bambina è stata avvicinata da uno sconosciuto durante una passeggiata domenica scorsa. L’uomo ha offerto droga alla famiglia, superando così il limite di tolleranza. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e non ci sono state altre conseguenze segnalate. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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EMPOLI La “ciliegina“, si fa per dire, è stata domenica scorsa quando una famiglia con una bambina – stavano facendo una passeggiata – è stata avvicinata da uno sconosciuto che ha offerto droga. La famiglia indignata ha ‘denunciato’ il tutto via social. Nei giorni scorsi, rapine e accoltellamenti. In sintesi: "La gente ci dice che il limite di tolleranza è stato superato", dice Nicola Nascosti (Forza Italia) che insieme agli altri vertici del centrodestra empolese (il consigliere FdI Danilo Di Stefano e il coordinatore Maurizio Ceccarini) ha fatto il punto ieri della situazione criminalità a Empoli. Con loro, la coordinatrice Azzurro Donna della provincia di Firenze, Alessandra Campagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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